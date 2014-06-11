أكثر من 27 ألف باحث عن عمل في برنامج "ساعد"

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن عدد المتقدمين على برنامج "ساعد" لاستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور حتى اليوم الأربعاء، وصل إلى أكثر من (27.490) متقدما ومتقدمة منذ إطلاق البرنامج الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الحاصلين على المؤهلات العلمية من المتقدمين على برنامج التوظيف "جدارة" لن يتاح لهم التقديم على هذا البرنامج بوصفه موجه لفئة وظائف الأعمال المساعدة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور، وتدعو في الوقت ذاته الراغبين في التقدم على تلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم "إن وجدت" عبر الأيقونة المخصصة للبرنامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية.

الجدير بالذكر أن "ساعد" يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر البرنامج للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل، وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في اللائحتين.