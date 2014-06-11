الكهرباء: أعدنا التيار للطائف بعد 20 دقيقة

تمكن فنيو الشركة السعودية للكهرباء ومهندسيها من إعادة الخدمة الكهربائية إلى محافظة الطائف التي انقطع عنها الكهرباء الساعة 2:30 من بعد ظهر (اليوم) الأربعاء 11 يونيو 2014م وذلك نتيجة لعطل في إحدى محطات الجهد الفائق 380 كيلوفولت.

وأوضحت الشركة أنها بدأت إعادة الكهرباء لأول مشترك بعد 20 دقيقة بينما تمكنت من إعادتها لجميع المشتركين بعد نحو 50 دقيقة، وبينت أنها تمكنت أيضاً من إعادة الكهرباء للمحافظات الأخرى المتأثرة وهي ميسان والمويه.

وقدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين المتأثرين بانقطاع الكهرباء الخارج عن إرادتها ووعدت بدراسة مسببات العطل لتفادي وقوعه مرة أخرى مؤكدة أن النظام الكهربائي مطمئن جداً ، وما حدث من إنطفاء لا يعدو أسباباً فنية ولا علاقة لها بنقص قدرات توليد الكهرباء أو الشبكة.

