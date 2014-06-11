تقنية جديدة لعلاج الأمراض الجلدية بمستشفى حكومي بمكة

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالسلام نور ولي اليوم جهاز (ELLIPSE MULTIFLEX) بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، الذي يعد الأول من نوعه لعلاج العديد من الأمراض الجلدية.

وأوضح رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشفى الدكتور علي الزهراني أن الجهاز يعد من الأجهزة ذات التقنية المتميزة، وسيسهم في علاج الكثير من الأمراض الجلدية المزمنة التي يصعب في بعض الأوقات علاجها بالعلاجات المعتادة، مثل أنواع معينة من الإكزيما والذئبة الحمراء وغيرها، لافتا النظر إلى أن الجهاز يعد الوحيد على مستوى مستشفيات وزارة الصحة الذي له استخدامات متعددة في علاج التصبغات السطحية وعلاج بعض أمراض تشوهات الأوعية الدموية والوحمات الدموية.