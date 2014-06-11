خريجات يبحثن عن وظيفة

وهذه قضية قديمة وكنت قد كتبت عن خريجي المعاهد الصحية لأول مرة في صحيفة الرياض، العدد الصادر بتاريخ 26 يونيو - 2009 أي قبل خمس سنوات، ثمّ عدت وكتبت عنها في نفس الصحيفة العدد رقم 15743 الصادر بتاريخ 1 رمضان 1432 الموافق 1 أغسطس 2011، تحدثت فيه عن وضعهم ذكورا وإناثا وعدم تعيينهم من قبل وزارة الصحة، التي قالت إنّ تعييناتها ستقتصر على الحاصلين على البكالوريوس، واليوم وبعد مرور هذا الزمن الذي طال واستطال وتغير فيه الكون، قرأت في صحيفة المدينة العدد الصادر بتاريخ 7 يونيو الجاري هذا الخبر: «بعد إنهاء سنوات المرحلة الدراسية حلمت أكثر من 3000 شابة بإكمال مشوارهن الدراسي، في أحد برامج الدبلوم الصحي الذي كان يزعم أنه منتهٍ بالتوظيف، إلاّ أنّ أحلامهن تحولت إلى كوابيس بعد أن صدمن برفض المستشفيات لتوظيفهن، وتخلي وزارة الصحة والتعليم العالي عنهن، والسبب المزعوم وراء ذلك هو أنهن لا يحملن شهادة البكالوريوس» أي أنّ مشكلتهن منذ تلك السنين لم تحل، رغم ما اعتقد من أنّ أوامر صدرت بحل مشكلتهن ومشكلة الخريجين بشكل أو بآخر، ولكن هيهات.



نقلا عن صحيفة "الرياض"

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