سعوديون يبرئون ذممهم بـ 3 ملايين ريال

كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن أن حصيلة ما تم إيداعه في حساب إبراء الذمة خلال شهر مايو الماضي، وصلت أكثر من 3.571 مليون ريال، فيما بلغ مجموع ما تم إيداعه منذ تأسيس الحساب في 2006م وحتى نهاية شهر مايو الماضي إلى 267.9 مليون ريال، وبعدد عمليات (32.181) عملية.

وينفق حساب إبراء الذمة على القروض الاجتماعية (زواج، أسرة، ترميم)، حيث يتم جمع الأموال الخاصة به عن طريق التبرعات من المواطنين وبإدارة وإشراف من البنك السعودي للتسليف.

وأظهرت إحصائيات شهر مايو 2014 لبنك التسليف ارتفاعاً في الإيداعات عن شهر مايو العام الماضي 2013م بنسبة نمو بلغت 66% في إجمالي مبالغ الإيداعات و2% في عدد الإيداعات، حيث كانت حصيلة مبالغ شهر مايو 2013م (2.148.227) ريالاً، مشيراً إلى أن الحساب يستهدف أوجه متعددة، منها ما يحصل من موظفي الدولة المقصرين في أوقات العمل أو في الانتدابات أو العمل خارج أوقات الدوام، كذلك لمن يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو أي شخص يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة أو حتى يريد تقديم أوقاف عينية يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة.