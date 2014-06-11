عروض خارجة عن العادة تجذب زوار صيف بريدة

استطاع شباب بريدة جذب زوار مهرجان الصيف المقام حالياً في المنطقة من خلال تقديمهم عروضاً خارجة عن العادة، مثل رفع السيارات على عجلتين وتفجير الإطارات، مع تقديم عروض بهلوانية على الدراجات النارية، والقفز من الدراجات الهوائية.

وقال المشرف العام على الساحة الشبابية في المنطقة فهد العنزي إن الفعاليات لاقت إقبالاً منقطع النظير ورغبة أكيدة من المواهب في تقديم عروضهم المميزة.

ودعا الزوار إلى الزيارة والمزيد من المتعة والإثارة والمرح خلال أيام المهرجان، مشيراً إلى أن المنافسة تزداد حدّة وشراسة يوماً بعد يوم.