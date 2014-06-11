نقل مباريات كأس العالم بـ"المجان" في مكة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة شاشات عرض كبيرة لتغطية أحداث ومباريات كأس العالم التي ستقام في دولة البرازيل في 12 يونيو 2014م.

وقال مدير عام المرافق والحدائق المهندس هشام بن عبدالرحمن شلي إن هذه الخطوة التي نفذتها الأمانة تأتي من خلال حرصها على تهيئة الأماكن العامة للمواطنين بشكل مناسب ، مشيراً إلى أنه تم اختيار حديقتين في مواقع مناسبة تتوسط الإحياء السكنية ، حيث تم تركيب شاشة في نادي الأمانة بمخطط النسيم والثانية في نادي الأمانة بمخطط الخالدية (1) مع تهيئة جميع الأوضاع وتوفير الاحتياجات وإعداد الجلسات وإنارة الموقع .

من جانبه قال مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية المهندس محمد طه فقيه، إن الأمانة حريصة على إقامة الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تساعد على إيجاد بيئة تفاعلية بين أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب انطلاقا من دورها ومسؤوليتها الاجتماعية، وحرصا منها على خدمة الشباب بإيجاد متنفسات وأماكن عامة ومهيأة لهم لقضاء أوقاتهم.

وأضاف أن الدخول سيكون متاحاً للجميع بالمجان اعتبارا من مساء هذا اليوم الخميس ، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المكان وفق أفضل الطرق وبالتنسيق مع الإدارات المعنية مثل إدارة الأمن والسلامة وإدارة النظافة، حيث ستعمل الأمانة على تقديم خدمات مميزة لكل الحاضرين لمتابعة المباريات في ساحة العروض وسط أجواء مميزة.

