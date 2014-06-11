"الثامنة" يكشف قصة بيع آباء لأبنائهم

كشف برنامج "الثامنة" الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان على قناة "ام بي سي"، قصة بيع آباء لسجلات أبنائهم إلى مجهولين.

وأظهرت الحلقة التي بثت اليوم (الثلاثاء) أحد المتضررين اسمه (أحمد) الذي اكتشف بعد بلوغه السن القانوني، عدم قدرته على استخراج سجل مدني مستقل عن سجل والده، بسبب أن رقم سجله ممنوح لشخص يمني الأصل، ليبدأ أحمد مرحلة معاناة استمرت لمدة سبعة أعوام.

وتطرق التقرير الذي عرض قصة أحمد إلى بيع والده سجل ابنه بقيمة تصل إلى 30 ألف ريال.

وأكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر خلال استضافته في البرنامج أن التحقيقات كشفت تورط والد أحمد في القضية، وستمنح البطاقة إلى المتضرر خلال يومين. ويأتي ذلك في ظل كشف الجاسر خدمات جديدة ستقدمها الأحوال المدنية خلال الفترة المقبلة. (للمزيد)

قضية أحمد وغيرها، التي طرحت على طاولة برنامج "الثامنة"، كشفت تورط موظفين في الأحوال المدنية في القضية أغروا الآباء ببيع سجلات أبنائهم لمجهولين.

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