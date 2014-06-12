إغلاق 39 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بالرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض أكثر من 39 منشأة متنوعة الأنشطة ما بين مطاعم وبوفيهات ومخابز، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ومن بينها محلات بيع المواد الغذائية والخضار وبيع اللحوم والدواجن والأسماك.

وأشعرت الفرق الميدانية لأمانة الرياض أكثر من 253 محلاً بوجود مخالفات لا تستدعي الإغلاق ولكن يجب العمل على إزالتها وبشكل عاجل مع أخذ تعهد خطي من أصحاب تلك المحلات لإنهاء الملاحظات، كما تم إيقاف 127 عاملا عن العمل بسبب عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وصادرت الفرق الميدانية 856 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك تمت مصادرة 259 قطعة متنوعة من الأواني المهترئة.