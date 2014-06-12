القبض على 3 لصوص برفقتهم إمرأة

تحقق شرطة محافظة جدة مع ثلاثة وافدين عرب من مخالفي نظام اﻹقامة والعمل، وبرفقتهم إمرأة من جنسيتهم، نظير الاشتباه بتورطهم في عمليات سرقة.

وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أن : "شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص من جنسيه عربية، وبرفقتهما أمرٱه من بني جنسهم، وهم من مخالفي انظمه الإقامة، ارتكبوا عدة سرقات من محلات تجارية بمنطقة جنوب جدة".

وأكد المقدم القرشي أن المتهمين لايزالون موقوفين بمركز شرطة المنتزهات، لاستكمال إجراءات التحقيقات، ولمعرفة مدى تورطهم في ارتكاب قضايا مماثلة لاسلوبهم الإجرامي.