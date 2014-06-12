غنائم داعش في العراق دجاج مبرد وعصائر

أظهر مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب عناصر من تنظيم داعش، الذي اجتاح وسط العراق وسيطر على محافظات ومدن كبرى رابطاً وجوده في العراق بتواجده في سوريا، التي دخلها قبل نحو عام وأكثر .

وظهر أفراد التنظيم وهم بداخل أحد المخازن العائدة للجيش والقوات الأمنية العراقية، وقام حينها مصور المقطع بفتح الثلاجات والمبردات ليكشف عن غنائم كانت عبارة عن دجاج مبرد وصناديق عصائر ومشروبات غازية وضعت في الغرفة الأخرى .

ويربط مراقبون بين التنظيم ودعم إيراني وغطاء يتحرك تحت ظلاله وهو ما فسره مراقبون بتعقيد الثورة السورية ضد نظام الأسد، وما تخلل ذلك من هجوم التنظيم ضد الجماعات والتنظيمات الثائرة والتي يمثل واحد منها الجيش الحر من دون أن يطلق رصاصة واحدة على جيش النظام .

ويرى مراقبون أن الأمر ذاته يتكرر في العراق، وهو ما يشبه محاولة إنقاذ لنظامي الأسد والمالكي بتصوير وجودهما ضماناً لعدم وجود جماعات إرهابية تقوم بالتفجير وتفخيخ الأماكن العامة وإثارة البلبلة في المنطقة وتحقيق المكاسب للسياسة الإيرانية التي نجحت قبل عام في التقارب مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية إزاء ملفها النووي بعد أحداث داعش والتعقيدات التي تلقاها الملف السوري.