وكيل رقيب نجا من نيران مزرعة وأصيب بلدغة ثعبان

نجا وكيل رقيب بندر الزهراني، أحد منسوبي الدفاع المدني في المندق، من نيران مزرعة ليصاب بلدغة ثعبان.

بدأت التفاصيل، بحسب ما يرويها بيان من الدفاع المدني: "تلقت عمليات الدفاع المدني بمحافظة المندق في صباح هذا اليوم عن طريق مركز القيادة والسيطرة بالباحة بلاغاً بنشوب حريق بإحدى المزارع بقرية العيص بمحافظ المندق، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف من إدارة الدفاع المدني بمحافظة المندق الى الموقع، وتم دعم الموقف بـ7 فرق إطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمنطقة إضافة الى عدد من الضباط والأفراد".

وأضاف "ساهمت سرعة الرياح في انتشار الحريق، حيث امتدت النيران إلى مساحة 300*300 متر تقريباً، واتضح أن سببها قيام أحد المزارعين بحرق بعض المخلفات الزراعية داخل مزرعته، ونجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة عليه".

وأوضح البيان أنه قد "أصيب مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المندق الرائد أحمد بن مسفر الزهراني بإجهاد واختناق ونقل بواسطة إسعاف الدفاع المدني الى مستشفى المندق العام. كما تعرض وكيل رقيب بندر عطية الزهراني إلى لدغة ثعبان نُقِل على إثرها للمستشفى بواسطة إسعاف الهلال الأحمر".