"التجارة" ترصد 100 مخالفة بأسعار حليب الأطفال

بدأت اليوم وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية المكثفة على المحال التجارية والصيدليات في جميع مناطق المملكة للتحقق من تطبيقها للقرار الوزاري المتعلق بالتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع .

ورصدت الفرق الرقابية في فروع الوزارة أكثر من 100 مخالفة للتسعيرة الجديدة إثر جولات لأكثر من 600 موقع اشتملت على الأسواق المركزية والمحال التجارية والصيدليات، فيما تم إغلاق عدد منها وطبقت حيالها العقوبات النظامية , كما لاحظت الوزارة امتثال معظم المحال التجارية والصيدليات في معظم مناطق المملكة للتسعيرة الجديدة لحليب الأطفال الرضع ، مبينة أنها ستواصل الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات في تسعيرة حليب الأطفال، إلى جانب مباشرة بلاغات المستهلكين للحد من أي تلاعب في الأسعار .

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الأيام الماضية أن القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال الغير عادية وتحديد الحد الأعلى سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء ، مبينة أن القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات .

