الشرقية.. إنقطاع الأتصالات يٌكدس المسافرين بالمنافذ

تسبب إنقطاع الأتصالات الذي شهدته المنطقة الشرقية هذا اليوم إلى تكدس المسافرين في كافة المنافذ وذلك بعد تعطل أنظمة الجوازات في كافة المنافذ، وأوضح الناطق الأعلامي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي عن أن العطل الذي حدث في أنظمة الأتصالات تسبب في توقف أنظمة الحاسب الآلي في جميع المواقع التابعة لجوازات المنطقة الشرقية، هذا اليوم من الساعة 11:45 ظهرا وحتى الساعة 3:45 عصرا، في حين تمت الأستعاضة بإستخدام نظام الاتصال الفضائي Vsat الذي لم يعمل إلا في مطار الملك فهد الدولي، ومنفذي البطحاء وسلوى وببطيء شديد، في حين شهدت المنافذ البرية تكدس أعداد المسافرين نتيجةً لتوقف النظام.

وكانت شركة الاتصالات السعودية أوضحت في بيان لها أن مقاولين تسببا خلال تنفيذهما أعمال إنشاءات وأعمال خدمية، بقطعين مزدوجين في الألياف البصرية التابعة لشركة الاتصالات السعودية، حيث كان القطع الأول من الخبر باتجاه الرياض، والقطع الثاني في مقسم لاسلكي باتجاه مقسم الهفوف.

وأدى القطعان إلى خروج ما يقارب من 1000 محطة جوال (جيل ثاني، ثالث، رابع)، وانعزال مقسمي الدمام لاسلكي والخبر، والمدن والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى خروج 837 كبينة الكترونية وتأثر ما يقارب 200 ألف عميل في المنطقة الشرقية.

وفور حدوث القطع بدأت الشركة بتطبيق خطط تحويل الحركة للبدائل الاحتياطية المتاحة، وباشرت فرق الصيانة القطوعات حتى يتم إصلاحها في أسرع وقت ممكن.