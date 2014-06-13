جد يربي أحفاده على "السرقة" ويقودهم إلى السجن

تحقق الجهات المختصة في شرطة محافظة جدة مع ستة أشخاص هم عبارة عن عائلة مكونة من الجد 83 عاما، وأحد أبنائه الذي يبلغ من العمر 25 عاما، وأربعة من أحفاد الجد تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، وذلك نظير تورطهم في عمليات سرقة.

إزاء ذلك، صرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم الدكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن "شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، تمكنت من القبض على ستة أشخاص من جنسية عربية، جميعهم لا يحملون إقامات نظامية، أحدهم يبلغ من العمر ٨٣ عاما، وابنه الذي يبلغ من العمر ٢٥ عاما، وأربعة من أحفاده تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٢٥ عاما، ارتكبوا عدة سرقات من محال تجارية في منطقة جنوب محافظة جدة".

وأكد المقدم القرشي أن المتهمين لايزالون موقوفين في مركز شرطة الجامعة لاستكمال إجراءات التحقيقات، ولمعرفة مدى تورطهم في ارتكاب قضايا مماثلة لأسلوبهم الإجرامي.