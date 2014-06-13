سكان الرياض يشاهدون مباريات كأس العالم بـ"المجان"

قررت أمانة منطقة الرياض نقل مباريات كأس العالم عبر شاشات عملاقة في عدد من كبريات المنتزهات التابعة لأمانة الرياض، وهي منتزه الملك عبدالله في الملز ومنتزه الدوح في السويدي وحديقة الروضة.

وأشار المهندس عبدالله المقبل إلى أنه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها إمارة منطقة الرياض، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة منطقة الرياض اتخذت الأمانة كافة التجهيزات لنقل عدد من المباريات، التي تقام خلال أوقات افتتاح المنتزهات، وذلك في ظروف تمنح للشباب ولمتابعي المونديال الاستماع بمتابعة تلك المباريات في أجواء تتوافر فيها كافة الخدمات والمرافق .

وأشار المهندس المقبل إلى أن تلك الفكرة تأتي في إطار حرص أمانة الرياض على توفير الأجواء المناسبة لكافة أفراد المجتمع وسط ظروف اجتماعية تتلاءم مع خصوصية المجتمع السعودي.