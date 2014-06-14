الفصل بين الأخلاق الدينية والمدنية

تنامي الوعي الاجتماعي والنظر إلى الماضي كمتغير يعطي صورا ومشاهد يمكن أن نلتمسها من خلال الواقع، فلا معيار محدد وثابت للأخلاق، وعلى سبيل المثال في إحدى الفترات الماضية كانت النظرة الاجتماعية العامة تنظر إلى الشاب الذي يلبس زي "الكاجوال" غير الرسمي أو الفتاة التي تلبس عباءة مطرزة أو تكشف عن بعض أجزاء جسدها بنظرة دونية وبإشارة إلى خلل أخلاقي، في المقابل كان الرأي الفقهي يقوم إجماعا على تحريمها، ويصف من يرتديها بالتشبه بالكافر أو مرتكب المعاصي يوازي ذلك رفض المتحفظين، واليوم يمكن ملاحظة التنوع في الألبسة الخارجة عن السائد للجنسين في احتواء التعارف والقبول الاجتماعي.

من الملاحظ أنها تآكلت النظم الثقافية التي تدور حول مركز محدد، وظهور نماذج على نقيضها تفسر ظاهرة الدوافع الكامنة خلف الحاجة للتنوع والتعددية، فالتجربة الدينية في كثير من المجتمعات أثبتت أنها ليست مكملة لفلسفة الإسلام في عهده الأول، بل إنها تأتي على نقيض حاجة الإنسان، بينما كانت رسالة الدين في أصلها رسالة تعددية وأخلاقية وبناءة، ولكن المفارقة التي وضعت قسرا بين التدين والأخلاق حولت التدين إلى عنصر مدمر، وألبسته أنماطا من عنف الطباع وسوء الخلق، يحدث هذا حينما يتشكل سلوك الفرد في قالب لاأخلاقي بنمطية من السلوكيات الدينية، وحينما نتساءل عن فقر تعاملاتنا بالقيم الأخلاقية رغم أننا مجتمع متدين علينا أن نعود إلى هذا البناء النفسي الذي يستقي منه الفرد أسلوب تعاملاته، حتى لا تكون النتائج صادمة.

الحاجة الأكثر إلحاحاً في إعادة النظر للخطابات الدينية في مجتمعاتنا الإسلامية وقياسها على القيم الإنسانية، ومن منظور هذه القيم نستطيع أن نحكم على صحة التعامل بها أخلاقيا، فالخطاب الذي يتبلور في نمط موروث وضعي لا يتطور ولا يتماشى مع السنن الطبيعية في الخلق، أما التقدم المدني في المجتمعات الحديثة فقد جاء بعد التجارب والخبرات بالطريقة التي تمكن الفرد من تحديد الاتجاهات الصحيحة، لأن عملية التثقيف والارتقاء الإنساني لا يمكن إنتاجها بمحاصرة العقل الفردي والاجتماعي دون أن ندفع إلى طرح الأسئلة والتعامل معها كاحتياج يدفع بالفرد والمجتمع إلى الإنتاج وتحقيق الذات.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"

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