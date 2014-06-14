مسن يقتل زوجته العشرينية

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أنه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت تبلغت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة عن قيام شخص بالاعتداء على زوجته ووالدها أثناء خروجهما بالشارع، وذلك بآلة حادة، وفور تلقي البلاغ باشرت الجهات المختصة الحادث.

واتضح أن المجني عليه مواطن يبلغ من العمر 69 سنة وابنته تبلغ من العمر25 سنة، والمتهم يبلغ من العمر 55 سنة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الدوافع وراء تلك الجريمة خلافات عائلية.

وقد توفي المجني عليهما وتم التحفظ على المتهم ولا تزال التحقيقات جارية، تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص.