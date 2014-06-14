عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

مطعم نسائي يقدم ورق عنب بـ"الحشرات"

المصدر: عرعر (الحدود الشمالية) - مطيران النمس
رابط مختصر

لاتزال مطاعم في الحدود الشمالية تمارس آخر صيحاتها، فبعد أيام من اكتشاف مطعم يقدم ساندويتش بـ"الصراصير"، ظهر مطعم آخر يقدم ورق عنب بـ"الحشرات"، لكن الأخير يختلف عن السابق، بحكم أنه مطعم نسائي، وأغلبية العاملين فيه من السعوديات.

بدأت التفاصيل بقدوم سيدة إلى المطعم بغرض تناول العشاء فيه، وطلبت في بداية الأمر مقبلات، من بينها ورق عنب، وبعد إنزاله على طاولتها، تفاجأت من كبر حجم ورق العنب، الأمر الذي آثار فضولها لمعرفة ما بداخله قبل أن تأكله، لتنصدم أن الورق محشو بالعديد من الحشرات.

وما إن رأت ذلك المنظر، لتبدأ بتوثيقه عبر كاميرا جوالها، تمهيداً لرفع شكوى ضد ذلك المطعم إلى وزارة التجارة والصناعة.

كلمات دالّة

#حشرات, #مطعم, #نساء, #صراصير, #رقابة, #تفتيش, #وضع, #عشاء, #درجة

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة