مطعم نسائي يقدم ورق عنب بـ"الحشرات"

لاتزال مطاعم في الحدود الشمالية تمارس آخر صيحاتها، فبعد أيام من اكتشاف مطعم يقدم ساندويتش بـ"الصراصير"، ظهر مطعم آخر يقدم ورق عنب بـ"الحشرات"، لكن الأخير يختلف عن السابق، بحكم أنه مطعم نسائي، وأغلبية العاملين فيه من السعوديات.

بدأت التفاصيل بقدوم سيدة إلى المطعم بغرض تناول العشاء فيه، وطلبت في بداية الأمر مقبلات، من بينها ورق عنب، وبعد إنزاله على طاولتها، تفاجأت من كبر حجم ورق العنب، الأمر الذي آثار فضولها لمعرفة ما بداخله قبل أن تأكله، لتنصدم أن الورق محشو بالعديد من الحشرات.

وما إن رأت ذلك المنظر، لتبدأ بتوثيقه عبر كاميرا جوالها، تمهيداً لرفع شكوى ضد ذلك المطعم إلى وزارة التجارة والصناعة.