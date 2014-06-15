ارحموا المواطن ولو قليلا

الطائف بالذات ومنذ مئات الأعوام كان هو المصيف والملجأ الوحيد لأهالي مكة وجدة إذا ما داهمتهم أشهر الحر، وقد لحق بعضنا بهذه المرحلة الذهبية لأهل الطائف عندما كان (مأنوسا).

ومنذ تعاقب ما يسمى (بالطفرات) المالية، وكثرت وسائل (التكييف) ــ أي التبريد ــ في المنازل وحتى السيارات، بدأت سجادة السياحة تنسحب من تحت منطقة الطائف، ــ إن جاز التعبير ــ.

وقد قرأت عن تجربة كتب عنها الأخ (علي بن حسن التواتى) عندما ذهب مع عائلته على أن يقضوا وقتا ممتعا بين (جبال الهدى والشفا)، وصدم مما شاهده من واقع مـزرٍ فرجع مع عائلته في نفس اليوم ولسان حاله يقول: (يا فرحة ما تمت).

وفعلا تبدلت تلك المناطق التي كانت جميلة إلى قبح ما بعده من قبح، حيث تكدست بالمباني التي ليس لها أي طابع يمت للذوق بصلة، وامتدت الأسوار الطويلة على قمم الجبال والمشارف لتحجب وتصدم العيون التي تريد أن تتمتع ولو بالحد الأدنى من الجمال دون أية جدوى.

لا أريد أن أبالغ وأقول إن ما حصل يكاد يكون جريمة، وكأن ما حصل هو عن سابق عمد وإصرار ممنهجين.

وسبق لي أن تحدثت مع الأمير (عبد المجيد) رحمه الله، في أول ما تولى إمارة منطقة مكة، وذكرت له بحزن بالغ عن تلك النكبة التي حلت بالشفا والهدى، وكيف أنه طالما أن (الفأس قد وقعت بالرأس)، ومن الصعب تصحيح الوضع وإعادته إلى ما كان، خصوصا أن من تملكوا أظهـروا صكوكا، كما أن أسعار الأراضي قد ارتفعت ارتفاعا فاحشا، فعلينا على الأقل أن نتدارك وضع مناطق أخرى لم تعبث بها يد المطامع بعد، وهي امتداد سلسلة الجبال من الهدى حتى الشفا، وامتدادها يتراوح من ٢٥ إلى ٣٠ كيلو مترا، على أن تنزع تلك المناطق ويعوض أهاليها، ويمنع البناء بها نهائيا، وتصبح (بارك) ومتنزها كبيرا ومفتوحا للسائحين من الداخل، بعد أن تتوفر بها جميع الخدمات من طرق مدروسة، وفنادق مختلفة المستويات، وتحمس سموه لهذا الطرح، وعلمت فيما بعد أن هذه الفكرة كانت واردة في أذهان المسؤولين.

ولكنني أتساءل: لماذا هي لم تفعل بعد؟!، هل هم ينتظرون إلى أن تتضاعف أسعارها وتكون حجة إعجازيـة لهم عن عدم التنفيذ؟!، أخشى ما أخشاه أن تضيع هذه الفرصة الوحيد والأخيرة من بين أيدينا.

لا أريد أن أتشاءم وأرمي بالاتهامات جزافا، ولكنه فعلا أمر محير.

وكل ما أتمناه أن أجد جوابا شافيا من هيئة السياحة بالطائف.

فالمواطن يستحق أن نضحي من أجله، فليس كل الناس لديهم القدرة على الذهاب إلى دبي أو لبنان أو تركيا أو إلى بلاد الله الواسعة.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

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