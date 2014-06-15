البعير شاهين بديل الأخطبوط بول في كأس العالم 2014

بعدما اتجهت الأنظار منذ الخميس الماضي إلى البرازيل، لمتابعة مباريات كأس العالم 2014، تداول مغردون صوراً لبعير ، وهو يتوقع نتائج المباريات المهمة مثل (انجلترا- إيطاليا) و(إسبانيا – هولندا)، وقدم على أنه بديل للأخطبوط الشهير بول، الذي قام بنفس تلك المهام خلال مونديال 2010.

وتم تسمية البعير بـ"شاهين"، الذي أصبح شهيراً خلال اليومين الماضيين بين أوساط المغردين، بعدما حظى بكم كبير من التغريدات. وأظهرت الصور إناخة شاهين، ومن ثم وضع علمي المنتخبين على يمينه ويساره، وأول التفاتة للبعير إلى العلم، تعني فوز فريق ذلك العلم بالمباراة.