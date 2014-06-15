براءة 38 امرأة من تهمة الاختلاط في القصيم

حققت شرطة القصيم مع 38 امرأة و3 رجال من الجنسية الآسيوية، بعدما اتهموا بحفلة "اختلاط" في إحدى الاستراحات بمحافظة الرس.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان أن شرطة محافظة الرس أكملت كافة الإجراءات الأولية بعد ضبط 38 امرأة و3 رجال من جنسية آسيوية كانوا مع زوجاتهم إثر اجتماعهم في إحدى الاستراحات في المحافظة بدعوة من مواطن سعودي زوج لإحدى النساء من نفس الجنسية وبموافقة الجهات الرسمية العاملين فيها.

وأوضح أن شرطة الرس باشرت سماع أقوال المتهمين واتخذت كافة الإجراءات الأولية والتعامل مع الموقع، ولا يوجد اختلاط في الدعوة أو ما يثير الشك والخوف، وتم إطلاق سراحهم مباشرة تمهيداً لإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بالرس حسب الاختصاص.