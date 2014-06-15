حقيقة موت طفلة داخل مول بالرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة الماضي ورد لمركز شرطة المعذر بلاغ من مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات متوفاة، حيث أفاد والدها (46 سنة) بأنها كانت بصحبة أمها وشقيقاتها بأحد المقاهي الخارجية بمول بانوراما الواقع على طريق التخصصي بمدينة الرياض، وأنها سقطت فجأة على الأرض وقامت الأسرة بمحاولة إسعافها ونقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من السوق، إلا أنها فارقت الحياة، وأن سبب وفاتها يعزى إلى سقوطها بشكل مفاجئ، وقرر والدها عدم توجيه الاتهام لأحد بالتسبب في وفاتها.