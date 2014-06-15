شرطة الطائف تطيح بعمالة مخالفة ودراجات نارية

ضبطت شرطة محافظة الطائف 24 دراجة نارية وأربعة من مخالفي نظام اﻹقامة والعمل، أثناء حملة أمنية تجريها هذه اﻷيام في المحافظة.

وصرّح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن "شرطة محافظة الطائف تقوم بحملات أمنية لتعقب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ونظراً لما ورد من بلاغات عن قيام سائقي الدرجات النارية بإزعاج للمصطافين، وكذلك قيامهم بارتكاب عدد من المخالفات، فقد نظمت شرطة محافظة الطائف ممثلة بمركز شرطة النزهة، حملة أمنية على منتزه الردف".

وأضاف المقدم القرشي "تم خلال الحملة ضبط 24 دراجة نارية وعدد أربعة من العمالة المخالفين لنظام العمل، وتأتي هذه الحملة امتداداً للحملات السابقة، التي تنظمها شرطة محافظة الطائف، والتي من خلالها تعمل من أجل خدمة المصطافين وراحتهم في هذه المحافظة، خاصة في موسم الصيف".