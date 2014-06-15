عمالة مخالفة تتورط في تخزين 100 ألف سلعة مقلدة

ضبطت الفرق الميدانية لوزارة التجارة والصناعة عمالة مخالفة تورطت في تخزين 100 ألف سلعة استهلاكية مقلدة وسط منازل شعبية قديمة بحي الديرة في مدينة الرياض.

ورصد مراقبو التجارة قيام مجموعات من العمالة الوافدة، والتي تعمل لحسابها الخاص، بتخزين كميات كبيرة من العطور والشامبوهات المقلدة، بغرض بيعها وتسويقها على المستهلكين وإيهامهم بكونها أصلية، واستدعت الوزارة المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

واشتملت الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها بالتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة على "أكثر 56 ألف لصقة جونسون مقلدة، إضافة إلى أكثر من 9400 عبوة عطور مقلدة لعلامات تجارية عالمية، وأكثر من 18 ألف عبوة شامبو مقلدة لعلامات مشهورة".