لا تعطني سمكة ولكن علمني الصيد

وهذا ما نقوله ل(هدف) أو صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي كشف عن أهلية 88 ألف منشأة خاصة من مختلف مناطق المملكة، للاستفادة من برنامج «مكافأة أجور التوطين» الذي أطلقه الصندوق مؤخرا ورصد له أكثر من مليار ريال، لتحقيقها زيادة في مستوى أجور العاملين لديها من السعوديين خلال العام الماضي 2013، وأشار إلى أنّ الحدّ الأعلى للمكافآت هو 50٪ من قيمة الزيادة في الأجور، وهذه أرقام يعتدّ بها، ولكن ما الهدف؟ هل هو زيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص؟ وهل هذا هدف نسعى لتحقيقه في حدّ ذاته دون أخذ اعتبارات أخرى في الحسبان؟ تلك هي المسألة، وهل هذه الزيادة في الأجر يتبعها زيادة في الكفاءة؟ وهذه مسألة أخرى، ثمّ، وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار قبل أيّ شيء آخر، ألا تخلق هذه الزيادة وظائف وهمية، خاصة وأنها مربحة للطرفين: المستخدم والعامل؟ وأليس من الأوفق في نهاية المطاف تدريب العاملين السعوديين وتأهيلهم بدلا من زيادة أجورهم، وهم إذا تأهلوا ستزداد أجورهم تلقائياً؟ حبذا لو راجع الصندوق برنامجه.. وأرجو أن يقرأ عنوان هذا النثار ثلاث مرات.



نقلا عن صحيفة "الرياض"

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