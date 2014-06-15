مباريات كأس العالم تحد من ضبطيات هيئة الأمر بالمعروف

كشفت مصادر مطلعة عن انخفاض ضبطيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة، خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأوضحت مصادر تحدثت مع "العربية نت" أنه" شهد فرع الهيئة في جدة انخفاضاً حاداً خلال الفترة الماضية، إذ لم يرد الهيئة أي بلاغات تذكر، وعدم ضبطيات ممارسات مخالفة للشرع والعادات الاجتماعية".

وأشارت إلى أن سبب ذلك الانخفاض هو مباريات كأس العالم التي أصبحت محطة الاهتمام الأولى لدى الكثيرين، الذين حصروا أنفسهم في مشاهدة التلفاز، وقيام عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجولاتهم الضبطية خلال الأيام التي تسبق انطلاقة كأس العالم 2014.