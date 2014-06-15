وزير البلدية يوقع عقوداً بأكثر من مليار ريال

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز أخيراً عقود 16 مشروعاً بلدياً بمبلغ إجمالي وقدره (1.479.411.330) ريالاً مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وشملت المشروعات العديد من مناطق المملكة، حيث تم توقيع ثلاثة عقود لصالح منطقة المدينة المنورة ، الأول مشروع نظافة محافظة العلا والقرى التابعة لها بمبلغ قدره (31.500.000) ريال ، والثاني مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار قطاع الشمال والغرب بمبلغ (88.998.900) ريال، فيما يشمل المشروع الثالث سفلتة وأرصفة وإنارة قطاع الشمال والغرب للأمانة والبلديات التابعة لها بمبلغ وقدره (159.490.923) ريالاً .

وتضمنت المشروعات ثلاثة عقود في منطقة الرياض هي مشروع سفلتة مخططات منح جنوب وغرب مدينة الرياض بمبلغ وقدره (47.452.500) ريال ، ومشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه السيول بأحياء الملقا وحطين بمبلغ إجمالي وقدره (384.775.235) ريالاً، ومشروع إنشاء مبنى الإدارة العامة للخدمات النسائية بمدينة الرياض بمبلغ (39.596.252) ريالا .

وتحتوي المشروعات الجديدة التي وقع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية عقودها مؤخراً مشروعين لصالح محافظة جدة الأول مشروع سفلتة ورصف مخططات المنح بمحافظة جدة المرحلة الثانية بمبلغ وقدره (97.375.000) ريال، والثاني مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع شرق جدة بمبلغ وقدره (94.438.158) ريالاً .

كما تضمنت المشروعات , مشروعين بالمنطقة الشرقية , هما مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام المرحلة العاشرة "الجزء الأول" بمبلغ وقدره (68.450.000) ريال ، ومشروع إنشاء مباني فروع البلديات والمرافق "الجزء الأول" بمبلغ وقدره (43.904.530) ريالاً .

كما تم توقيع ستة عقود لصالح منطقة عسير هي : مشروع تطوير متنزهات بابها وعسير بمبلغ وقدره (39.998.487) ريالا، ومشروع صيانة الشوارع والأحياء القديمة بمدينة أبها بمبلغ وقدره (29.985.662) ريالاَ، مشروع نظافة المراكز الإدارية الشرقية (مدينة سلطان ــ الشعف) بابها بمبلغ وقدره (54.000.000) ريال، ومشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية وممرات مشاة وملاعب بمبلغ وقدره (20.945.682) ريالاً، ومشروع نظافة مدينة أبها والقرى التابعة لها بمبلغ وقدره (224.500.000) ريال، ومشروع نظافة المراكز الإدارية الغربية (السودة , طبب , مربه) بأبها بمبلغ وقدره (54.000.000) ريال.

