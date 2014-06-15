350 أسرة منتجة تعرض مشاريعها للحصول على تمويل

تسعى 350 أسرة منتجة في القصيم للحصول على تمويل لمشاريعها الصغيرة، وذلك بعد أن أطلقت جمعية "حرفة" المتخصصة بالحرف والأسر المنتجة محفظتها التمويلية، بالتعاون مع بنك الجزيرة لتمويل مشاريع صغيرة للأسر المنتجة في المنطقة.

وقالت نائبة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية التعاونية "حرفة" نوال العجاجي إن هناك العديد من الخطوات لتفعيل مشاريع الأسر المنتجة من المنزل، مبينة أن الخطوة تهدف لتحسين منتجات الأسر التي تقوم على تسويق إنتاجها حرفة عبر تطوير المشاريع وأدواتها من المنزل.

وتوقعت أن يكون هناك أكثر من 100 مشروع سيتم تمويله خلال الفترة المقبلة مع الأسر، حيث ستقوم حرفة إلى جانب العمل على الدراسات للمشاريع بتسويق المنتجات عبر نوافذ تسويق متعددة تعمل عليها الجمعية في الوقت الراهن.