أمير القصيم يعد بسعودة "خضار" قصره

وعد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر شباباً سعوديين من محافظة المذنب بأنه سيسجل طلبات أسرته من الخضار والفاكهة وسيطلب منهم توصيلها إلى قصره، تشجيعاً لهم ودعماً لمشروعهم التجاري الذين قاموا بتأسيسه والذي يقوم على توصيل الخضراوات والفاكهة إلى المنازل بعد شرائها من السوق.

الشبان الذين استقبلهم أمير المنطقة في مكتبه واستمع إلى فكرتهم والصعوبات التي واجهتهم في البداية حتى انطلقوا، داعياً الشباب إلى التحرك وإيجاد الأفكار التجارية ومقاومة الكسل بكل همّة والانطلاق إلى السوق.

ويهدف مشروع "فاكهتي" الذي أطلقه شباب المذنب إلى تزويد المنازل بالفاكهة والخضار من السوق طازجة بعد استقبال طلبات الشراء، بعد ذلك يقومون بالخروج إلى السوق وتأمين الطلبات بعد تغليفها.

وقال عبدالله العمر، أحد أعضاء "فاكهتي" إن الفكرة أتت بالتعاون مع أصدقائه الشركاء للبحث عن مصدر دخل يدر عليهم مبالغ مالية، نافياً نيتهم إدخال عمالة أجنبية معهم لمساعدتهم، وفي حال احتاجوا سيلجأون إلى توظيف سعوديين.