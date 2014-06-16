إطلاق حملة "الوطن.. بسواعد امرأة" لمكافحة المخدرات

تعتزم جهات حكومية وهيئات خاصة في السعودية إطلاق حملة وطنية لمكافحة المخدرات، حيث ترتكز الحملة على المرأة باعتبارها (الأم، الابنة، الأخت، الزوجة)، ومن هذا المنطلق اختارت الحملة عنوانها "الوطن .. بسواعد امرأة".

وشارك في الاجتماع التنسيقي للحملة عدد من القياديات والخبيرات والمختصات في المجالات التربوية والاجتماعية والإعلامية، بهدف تقديم الرأي والمشورة بالرسالة التوعوية ومضمونها وأساليبها والتي يتم توجيهها لكافة أفراد المجتمع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث شارك في الاجتماع (وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، هيئة حقوق الإنسان، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، القطاع الإعلامي).

يُذكر أن دول العالم تحتفل في 26 من يونيو الجاري باليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والسعودية تعتبر من أوائل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.