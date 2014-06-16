الخليج يتضامن مع البحرين ويلغي اجتماعا مع الأوروبيين

علمت "العربية نت" أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قرّروا إلغاء اجتماعهم الوزاري مع الاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده في 23 من الشهر الجاري في لوكسمبورغ.

وقال مصدر دبلوماسي خليجي لـ"العربية نت": إن "سبب ذلك القرار هو موقف الاتحاد الأوروبي ضد مملكة البحرين خلال مجلس الحقوق الإنسان". وأضاف: "تم تبليغ الاتحاد بقرار وزراء خارجية الخليج عبر رسالة وجهها أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني إلى كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي".

وكانت 46 دولة وقعت بداية الشهر الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وخلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان المشترك في إطار "البند الثاني - المناقشة العامة"، وعبر فيه عن "القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة".

ورد الوفد الرسمي لمملكة البحرين في جنيف على "البيان المشترك"، معتبراً أن البيان "أورد عدداً من الادعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في فبراير 2014".