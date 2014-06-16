السعودية ضمن مبادرة نبذ الكُره

تشارك السعودية مع 16 دولة في إطلاق مباردة "وطن واحد.. حلم واحد" والتي تهدف لدعم وتنمية مناخ الأخوة والتعاون العربي وتوفير بيئة صحية خالية من الكراهية بين كل الدول العربية.

وقالت رئيسة المبادرة شادية الحصري: "لقد انطلقت المبادرة من مصر قلب العروبة النابض، والهدف هو توفير بيئة صحية خالية من الكراهية بين الشعوب العربية، وتمكين الشعوب العربية من المشاركة الفعالة في بناء قاعدة قوية لإقامة أواصر التعاون والتأخي العربي".

وأشارت إلى أن تلك المبادرة ليس لها أي توجه سياسي أو ديني أو حزبي لكنها تعمل على تعبئة خبرات وجهود وإمكانيات الفئة المثقفة في الشعوب العربية بما يكفل رفع مستوى الثقافة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والفكرية والانسانية، كما تسهم في تحقيق الصالح العربي العام، إضافة الى القضاء على أية أفكار تنشر الكراهية والبغضاء بين الشعوب العربية.

وأكدت في تصريحات صحافية أنه ضمن أهداف المبادرة تعزيز الانتماء العربي والاهتمام بالطاقات والكوادر العربية المتميزة على جميع الأصعدة ودعمها بما يحقق الفائدة والمنفعة للصوت العربي الواحد.

وأضافت أن "هناك (مبادرة حب) ولا يوجد من يدعمها, وتتمثل في قيام وفد شعبي بالسفر الى قطر واليمن والسودان والعراق لكى نقول لهم إننا نحبكم، بصراحة يوجد توجه إعلامي ضد الشقيقة قطر وهذا مرفوض، نفسى أذهب أقول للأهل في قطر بحبكم، وأقول للسودان أرفض التقسيم لابد أن تكون بلداً واحداً، وأقول لليمن نفس الشيء، لابد أن يحب كل الشعب العربي بعضه".

وأشارت إلى أن "هناك فيلماً قدمه السيناريست أحمد عاشور يتناول أهداف مبادرة "وطن واحد.. حلم واحد" يهدف لنفس المعنى الذى أسعى اليه وهو أن يكون العرب يد واحد ويحب بعضنا بعضاً, ولابد من الابتعاد عن السياسة لأنها فعلاً من جعلتنا يكره بعضنا بعضاً".

وتضم المبادرة مصر والسعودية وسلطنة عُمان والإمارات والكويت وقطر وسوريا وفلسطين وليبيا ولبنان والمغرب والأردن والسودان وتونس واليمن والجزائر.