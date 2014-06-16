السفارة السعودية تستنكر تحطيم مواطن لتماثيل باليابان

أوضحت السفارة السعودية في اليابان أنها تتابع قضية اتهام مواطن سعودي بتحطيم تماثيل داخل معبد ياباني في العاصمة طوكيو.

وأكدت السفارة في بيان صحافي أنها تتابع ذلك مع السلطات اليابانية المختصة، وكلفت فريقاً بجمع التفاصيل والمعلومات الخاصة والتأكد منها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد.

وأفادت بأن القائم بأعمال السفارة بالإنابة، والملحق الثقافي، قاما بزيارة إلى مدير المعبد يوجون مورياما، وأعربا عن استنكار السفارة الشديد لمثل هذا العمل المنافي لمبادئ الإسلام السمحة وتشريعاته التي لا تجيز الاعتداء على دور العبادة.

وثمّنت السفارة لمدير المعبد ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه المملكة، وتأكيده أن مثل هذه الحادثة تعد عملاً فردياً يدل على اعتلال نفسي لمرتكبه.