القبض على عصابة تكسير السيارات بجدة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكه المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطيه القرشي بانه شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جده تمكنت من ضبط عصابه مكونه من خمس اشخاص يقومون بتكسير زجاج السيارات وسرقت ما بداخلها اربعه منهم من جنسية أفريقيه وواحدة من جنسيه آسيوية. واكد بانه تم التحفظ على المتهمين ﻻكمال اللازم تمهيدا ﻻحالتهم للجهه المختصه

