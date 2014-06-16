الإصابات تغزو الدفاع المدني بسبب حرائق المزارع

ساهمت الفرق الإسعافية في منطقة الباحة لليوم الثاني على التوالي في تقديم الخدمات الإسعافية لأفراد الدفاع المدني الذين أصيبوا أثناء قيامهم بمهمة إطفاء حرائق اشتعلت في مزارع وجبال الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الباحة عماد الغامدي بأن الفرق الإسعافية نقلت يوم أمس 5 أفراد للدفاع المدني إلى مستشفى المندق تتراوح إصابتهم ما بين حالات اختناق وحروق وسقوط، وتم علاج فرد واحد في الموقع دون نقله، بعد إصابته بجرح قطعي في اليد، وكان ذلك أثناء مشاركة الهلال الأحمر للدفاع المدني في إخماد حريق اشتعل في قرية عويرة على الطريق السياحي بمحافظة المندق.

وأضاف الزهراني بأن الفرق الإسعافية المشاركة في حريق جبل ال سلامان باشرت اليوم حادث سقوط لأحد أفراد الدفاع المدني ما نتج عنه إصابته بالتواء في القدم، وجرى نقله من قبل الفرقة لمستشفى المندق العام لعمل الفحوصات اللازمة على موضع إصابته.