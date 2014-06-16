حرس الحدود خلال القبض على المتسللين والمهربين في الشرقية في السعودية

حرس الحدود خلال تنفيذ مهامها في القبض على المتسللين والمهربين في الشرقية في السعودية

‹

›

حرس الحدود خلال تنفيذ مهامها في القبض على المتسللين والمهربين في الشرقية في السعودية

‹

›

حرس الحدود خلال تنفيذ مهامها في القبض على المتسللين والمهربين في الشرقية في السعودية

‹

›

حرس الحدود خلال تنفيذ مهامها في القبض على المتسللين والمهربين في الشرقية في السعودية

‹

›