حرس الحدود يقبض على 5 متسللين عبر البحر

أوقفت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة تبوك بقطاع مقناء، خمسة متسللين داخل المياه الاقليمية للمملكة، واحد منهم حاول التسلل عبر البحر باتجاه الأردن.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك العقيد البحري عبدالله الغرير أنه أثناء قيام الدورية الساحلية الجنوبية لمركز الشيخ حميد بعملها شاهدت قارب صيد في البحر الاقليمي، وعلى الفور تم تكليف دورية بحرية من مركز القصبة بالتعامل مع القارب، فتم توقيفه والقبض على أربعة بحارة من جنسيات عربية، وبتفتيشهم لم يعثر على أي ممنوعات سوى كمية من الأسماك وبعض أدوات الصيد، وقد تم اقتياد القارب إلى احد مراكز حرس الحدود.

وقال إن دوريات حرس الحدود بقطاع حقل قبضت أيضا على شخص متجه من الأراضي السعودية إلى الأردن بطريقه غير مشروعه، حيث تم إيقافه والتحقيق معه، وسوف يطبق بحقه مخالفة نظام أمن الحدود.