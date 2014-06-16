حليب الأطفال .. مجانا !

دعم أسعار حليب الأطفال أو تسعيره لا يكفي، فلابد من أن تقوم الدولة بتوفيره للأسر ذات الدخل المحدود مجانا كما تفعل العديد من الدول المتقدمة، فسعر أرخص حليب للأطفال في سوق المملكة مازال مكلفا بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود !

وعندما طرحت الفكرة على أحد المسؤولين كان جوابه أن الفكرة ليست مستحيلة التطبيق في ظل توفر الإمكانات المالية للدولة، لكن الأمر يتطلب آلية تطبيق تضمن عدم قيام سوق سوداء لبيع الحليب المجاني !

المسألة تطرح تساؤلا آخر: لماذا يلجأ أحدهم لبيع حليب أطفاله ؟! هل هو الجشع أو الحاجة ؟! أيا كان الجواب فهو مؤلم !

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في أحد الأسواق الأمريكية قال الأب السعودي لابنه: «إرميها في الزباله تراك مو بالسعوديه» !

طبعا سأحسن النيه بأن الأب السعودي لم يكن يقصد أن بإمكان ابنه أن يرمي المخلفات خارج الزبالة لو كان في السعودية، فرمي المخلفات في أمريكا والسعودية خارج المكان المخصص لها مخالف للقانون، لكن الفارق أن في أمريكا عين الرقيب ساهرة. أما في السعودية فعين الرقيب غافلة !

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وفقا لتقرير للمركز السعودي لزراعة الأعضاء فإن عدد عمليات زراعة الكلى عام ٢٠١٣ في المملكة بلغ ٥٥٨ كلية بينما بلغ عدد عمليات زراعة الكبد ١٣٩٨ كبدا، الأرقام رغم أنها تبدو إنجازا في المجال الطبي السعودي، إلا أنها أرقام مخيفة لتزايد حالات الإصابة بالفشل الكلوي وقصور أداء الكبد!

ترى ما الذي جعل مجتمعنا فريسة لتزايد حالات الإصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوي والكبد ؟!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140616/Con20140616706485.htm