ما هو رأي وزارة الحج؟

لأن وزارة الحج تبدأ استعدادها للموسم مبكرا ولأن وزيرها الحالي الدكتور بندر الحجار حريص على الاستفادة من الأفكار التي من شأنها تقديم أفضل وأيسر الخدمات لضيوف الرحمن الكرام، فإن الأخ الأستاذ فيصل مراد أحد رجالات أمانة العاصمة المقدسة زهاء أربعين عاما، وبحكم مكيته ومعايشته اللصيقة لما يقدم للحجاج من خدمات متنوعة لاحظ أن ضيوف الرحمن عند قدومهم من جدة بعد ساعات من الطيران من بلدانهم وساعات أخرى في مدينة الحجاج حتى ركوبهم الحافلات المتجهة إلى العاصمة المقدسة فإن تلك الحافلات تتوقف بهم عند مداخل أم القرى، ليتم إركاب مرشد مع كل حافلة لتوصيلها إلى مكتب الخدمة التابع لمؤسسة الطوافة فتجوب الحافلات بالحجاج شوارع وأحياء مكة المكرمة حتى تصل إلى مكتب الخدمة لتتوقف عنده برهة من الزمن يتم خلالها استلام جوازات سفرهم وإحصاؤها وربما تدوينها، ثم إركاب مرشد آخر من المكتب معهم لتوصيل الحافلة ومن فيها من حجاج إلى مقر سكنهم فيزدادون رهقا ليضاف إلى نصبهم من الرحلة منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى مطار جدة وبقائهم في مدينة الحجاج بالمطار قبل توجههم بالحافلات إلى العاصمة المقدسة فلا يصل الحاج إلى سكنه إلا ويكون مثل "الخرقة المبلولة" من كثرة التعب، ولذلك فإن أخانا الكريم يقترح بأن تدرس الوزارة فكرة بسيطة ومفيدة تتلخص في أن تقوم مكاتب خدمات الطوافة بتوفير مرشدين تابعين لها في مداخل مكة المكرمة يقومون باصطحاب الحجاج فورا إلى مساكنهم المخصصة لهم بعد استلام جوازاتهم منهم، فإذا أسكنوهم جاؤوا بالجوازات وسلموها لمكاتب الخدمة لتسجيلها في الحاسب وتحديد العمارات التي سكنوا فيها وحفظ الجوازات في خزائن المكتب، وهذه الخطوة توفر على الحجاج المتعبين ساعات يقضونها حاليا في الدوران في الشوارع والأحياء حتى الوصول إلى مكاتب الخدمات ثم البقاء في الحافلات لحين إنهاء أمورهم في المكتب قبل توفير مرشد يصعد حافلتهم ويقودهم إلى مساكنهم، والخطوة نفسها يمكن أن تحصل عند المغادرة بأن يتجه مندوب مكتب الخدمة إلى مواقع التفويج ومعه جوازات سفر المغادرين من الحجاج بعد أن يكون مكتب الخدمة قد أنهى إجراءات سفرهم ولم يبق إلا تسليم الجوازات لهم أو لمن سيصحبهم إلى المطار، فلا يحتاج الحجاج المغادرون عندها التوقف عند مكتب الخدمة ساعات ثم التوقف مرة أخرى عند مراكز التفويج، قبل توجههم إلى المطار بل يتجهون إلى مركز التفويج ومن ثم إلى صالات المغادرة بالمطار فيكون في اختصار هذا البرنامج راحة للحجاج وتوفير للوقت والجهد ورقي بالخدمة المقدمة لهم، ولعل اللجان المختصة في الوزارة تدرس الفكرة وتعمل بها إن وجدت أن فيها ما ينفع الحجاج ويمكث في الأرض!.

نقلاُ عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140616/Con20140616706489.htm