ونستغرب إذا انتشرت الأوبئة

يقال إنّ حزمة من الإجراءات والتدابير فرضتها إدارة التربية والتعليم في محافظة الخرج على نحو ٢٧٠ مدرسة، بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية التي أجريت على عينات من مياهها، عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي، ويقال أيضا إنّ إدارة التعليم في الخرج طلبت من المدارس الحكومية والأهلية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل سلامة المياه وتعقيم الخزانات قبل بدء الدراسة بوقت كاف، ونحن بالقدر الذي نشكر فيه إدارة تعليم الخرج نوجه اللوم إلى إدارات التعليم في المناطق الأخرى بالمملكة لعدم القيام بالكشف على المياه بصفة دورية، وهم لو فعلوا لوجدوا ما وجدته إدارة تعليم الخرج، ثمّ ماذا عن دورات المياه في المدارس؟ أخال إنها لا تقل قذارة عن دورات المياه في المطارات ومحطات البنزين في الطرق السريعة، ونحن في بعض الأماكن نعيش في بيئة ملوثة مع البعوض والذباب والصراصير والفئران والغربان، وقد ألفنا ذلك وكأنه أمر لا مناص منه. وهو وضع يزداد خطورة في أماكن كالمدارس التي يزداد فيها عدد الطلبة في الفصل عن المعدل العالمي والمفروض، والعجيب أننا نعجب بعد ذلك إذا انتشرت أمراض كحمى الضنك أو فيروس الكورونا.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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