وَافِــد يقطع المياه عن المدينة!!

تقرير مؤلم نشرته صحيفة المدينة مؤخراً رسم معاناة بعض أحياء المدينة المنورة من انقطاعات المياه لمدة وصلت لأكثر من ثلاثة أشهر، وقـد أشارت طائفة من (ساكني حَيّ الـجُــرف) بأنّ هذه الأزمة تطلّ برأسها عليهم بداية كل صيف منذ أكثر من عشر سنوات!

وطبعاً لا عجب هنا فموسم العَـطَـش في المدينة النبوية الحبيبة يعود مع بداية كلّ صيف؛ أما أعذار المسئولين عنها فمحفوظة (خَـلل من محطة التحلية في ينبع أو هناك تطوير لها في المرحلة رقم ....، وستنتهي المشكلة قريباً)؛ وغير ذلك من الحجج الواهية والوعود الـعرقُـوبِـيّــة !

لكن الجديد في ذلك التقرير أن الأهالي قد أكدوا للصحيفة بأنهم تقدموا بشكوى لمديرية المياه بالمدينة فكان (عُـذر المسئول) بأن الشخص الوحيد العارف بأماكن وكيفية توزيع المياه لشبكة الحَـيّ (وَافِــد) قد غادر مع أهله في إجازة، مضيفاً بأنّ المشكلة لن تُــحَــلّ أبداً إلا بعودته!

والله لست أدري هل أضحك أم أبكي من هذا العُـذر ، ومِـن هكذا مسئول ، ثمّ ما حَـال الحَـيّ لو توفي ذلك الــوافِــد أو قرر عدم العودة؛ هل يموت الناس من الظمأ أم تُـنْـشَـأ للحَــيّ شبكة مياه جديدة يكون العارف بها وَافِـدٌ جديد!!

وهناك جانب آخر لماذا يُـجْـبَــرُ المواطنون على البحث عن الماء ويقفون في طوابير طويلة للظّـفر بصهريج واحد؟! ألم يدفعوا رسومَ توصيلِ الخدمة لمنازلهم؛ وعليه فـعند انقطاعها تكون الجهة المسئولة مُـلْـزَمَـة بالتّـعويض وتأمين المياه وجلبها للمستهلكين مجاناً وبأيِّ وسيلة كانت!!

وأخيراً أزمة انقطاعات المياه في طيبة الطيبة مزمنة وتتكرر مشاهدها كلّ عام وفي العديد من الأحياء؛ ويبدو لا علاج لها إلا بأمرين: إلغاء فكرة المتعهد الذي يُــوَفّـر المياه؛ فذاك مع المتعاونين معه من مصلحتهم استمرار شــحّ المياه!

والأمر الثاني وهو أهـمّ: قطع المياه عن منازل المسئولين عن قطعها حتى يشعروا بمعاناة المواطنين المساكين؛ فعلى الأقَـل لعل أحدهم يتبرع ليُـسَـافِــر فيحضرَ ذلك الوافِــد العزيز الذي أصاب المدينة المنورة بالعَـطَـش مع أنه لا ذنب له!!

نقلاً عن صحيفة "المدينة"

www.al-madina.com/node/538746/%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%81%D9%90%D9%80%D9%80%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9.html