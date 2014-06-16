2299 مخبزا مخالفا للاشتراطات الصحية في الشرقية

رصدت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، 2299 مخالفة للاشتراطات الصحية على المخابز في الدمام والخبر والظهران، وذلك خلال حملة تفتيشية شملت 419 مخبزا.

وأوضحت الأمانة أن المخالفات تمثلت في قلة التقيد بالاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملين، حيث استهدفت الفرق الصحية 62% من المخابز بالمنطقة، فيما كشفت أن عدد المخابز المستوفية للاشتراطات الصحية في حاضرة الدمام 59 مخبزا، بواقع ما نسبته 17% من مجمل عدد المنشآت.

وأظهرت الأرقام والإحصائيات أن الخلل يكمن في العامل نظرا لارتفاع عدد المخالفات المرصودة والمقرونة بعدم حصوله على الشهادة الصحية، وكما تشير إلى أن العامل لا يمتلك المعلومة في التعامل مع الغذاء وحفظ الادوات بشكل جيد وصحي، إضافة إلى المبنى وضعف تجهيزاته وعدم جاهزيته من الناحية الفنية لانسياب خط سير الغذاء بشكل منظم، تفاديا لخطورة حدوث مختلف انواع التلوث، كما أن ضعف التوعية الصحية المستمرة لدى المنشآت وضعف التوعية الغذائية الصحية لدى المستفيدين واختلال أساليب التوعية لدى المختصين.