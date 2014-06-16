5 آلاف سعودي يحصدون 10 مليارات ريال

حصد أكثر من 5 آلاف سعودي 10 مليارات ريال من خلال العمل في الوظائف الصيفية المؤقتة التي توفرها المهرجانات السياحية في السعودية خلال العام الجاري، والبالغة 45 مهرجانا، حيث توقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن تستقطب المهرجانات أكثر من 10 ملايين زائر.

وأوضح نائب الرئيس للبرامج في الهيئة العامة للسياحة والآثار حمد آل الشيخ لـ"العربية.نت" بأن الهيئة قد أولت اهتماما كبيراً لدعم المهرجانات السياحية من خلال برنامج دعم الفعاليات الذي أثمر في تحقيق أكثر من 50 ألف فرصة عمل مؤقتة في المهرجانات التي أقيمت منذ عام 2005م وحتى الآن، فيما تجاوز عدد المهرجانات التي تم تنظيمها برعاية الهيئة 500 مهرجان من عام 2005م إلى الآن.

وأضاف لـ"العربية.نت" أن الهيئة قد أعلنت برنامجا تطويريا للفعاليات السياحية في المملكة خلال الفترة ما بين عامي 2014-2018م، ليكون قادراً على مواكبة إقبال المواطنين على الفعاليات وتطلعهم لتطويرها، ومتزامناً مع اكتمال مرحلة بناء مفهوم الفعاليات السياحية في البرنامج السياحي في المملكة.

وأكد أن العوائد الاقتصادية للمهرجانات السياحية منذ عام 2005م وحتى نهاية 2012م قد تجاوزت (17 مليار ريال) من خلال ما جذبته المهرجانات من رحلات سياحية، وسكن، وتنشيط للحركة السياحية والأسواق والمطاعم ومراكز الخدمات المختلفة في المناطق التي تقام فيها المهرجانات، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في مواقع المهرجانات.