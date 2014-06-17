أمير الرياض: الملك رشد استهلاك الكهرباء بمنزله

قال أمير الرياض، تركي بن عبدالله، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رشد استهلاك الكهرباء والمياه في منزله الخاص بجميع الأدوات والسبل التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد خلال استقباله عددا من المسؤولين اليوم، ومن بينهم مسؤولون في الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية للمياه، أهمية الطاقة والحد من إهدارها. وحث المواطنين على استخدام أدوات الترشيد، ووضع الأدوات التي تسهم في ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن المتابعة قائمة مع جميع الجهات لمتابعة جميع المشاريع والتعجيل بإنجازها في وقتها المحدد مع مراعاة الجودة المطلوبة.

وأوضح أن المتابعة قائمة مع جميع الجهات لمتابعة جميع المشاريع والتعجيل بإنجازها في وقتها المحدد مع مراعاة الجودة المطلوبة.