الأحوال المدنية تستحدث خدمة التخاطب مع الصم

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية خدمة جديدة تسعى إلى التخاطب مع الصم وإنهاء إجراءاتهم في مكاتب الأحوال المدنية، وذلك في خطوة لخدمة شريحة من المجتمع وتذليل الصعوبات والعقبات أمامها.

وكشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب أنه جرى إطلاق الخدمة الجديدة بمدينة الرياض، وسيتم تنفيذ خدمة التخاطب مع الصم على كافة مكاتب الأحوال المدنية بالمملكة قريباً.

وقال: "سيجري إطلاق الخدمة على عدة مراحل، تشتمل أولى المراحل على ملحق إرشادي خاص بالخدمة، وتدريب الموظفين على الخدمة، وتوفير جهاز لوحي لنقاط الترجمة الفورية، وترجمة النماذج والمطبوعات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الخدمة".