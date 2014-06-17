حمل بندقيته وقطع الكهرباء عن 18 ألف شخص

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء الخدمة الكهربائية أنها نجحت في إعادة الخدمة الكهربائية إلى 18 ألف مشترك في المزاحمية وضرماء وذلك بعد 60 دقيقة من الانقطاع.

وبينت الشركة أن أحد هواة الصيد قام ظهر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2014 بإطلاق النار على عوازل الأسلاك الخاصة بأحد المحولات مستهدفاً بعض الطيور الواقفة عليها، الأمر الذي أدى إلى كسر العوازل وانقطاع السلك الخاص بها. مما تسبب في خروج المحطة رقم 8070 وذلك في تمام الساعة 11:53 ظهراً، وانقطاع الخدمة عن المشتركين، حيث تمكنت الفرق الفنية من إعادة الخدمة للمشتركين وإصلاح العطل خلال 60 دقيقة من وقوعه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة وتسجيل محضر بها.

وأشادت الشركة بالجهود التي بذلتها الفرق الفنية لإعادة الخدمة للمتأثرين مؤكدة في الوقت نفسه جاهزيتها لإعادة الخدمة الكهربائية لأي جزء من الشبكة في أسرع وقت ممكن، كما قدمت اعتذارها للمشتركين المتأثرين بانقطاع الكهرباء بعدة أجزاء من المزاحمية وضرما وأكدت قدرتها وامكاناتها البشرية والفنية لمواجهة مثل هذه الحالات.

