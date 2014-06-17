ماما أمريكا التي ربت السعوديين

صدقني هذه أفضل لانها تمتص البلل وتريحك طوال الليل، وسهل ترجعها لو طفلك خلعها." هذا جزء من حوار بين شابين سعوديين في متاجر ولمارت الامريكية الشهيرة عند رف حفاظات الأطفال، الأب الخبير كان يتحدث بإسهاب بعد أن أسهم في رعاية طفلته حتى أصبح "حريف" في التغيير للأطفال، إذ كان يرعاها مضطراً إلى جانب شقيقها الأكبر أثناء دراسة زوجته المسائية في إحدى جامعات شرق الولايات المتحدة الامريكية.

الاسابيع الثلاثة الاخيرة هي موسم حفلات التخرج في الجامعات الأمريكية، كتب نايف الجربوع "القصمنجي" المقبل من مدينة بريدة المشهورة بأنها من أبرز مدن السعودية محافظة وصدرت الكثير من المتشددين دينياً، كتب الجربوع تغريدة قال فيها "الحمد لله تخرجت وزوجتي رزان الرواف بعد ان حصلنا على درجة الماجستير." لم يسمهي أم فلان، أو عيالي، ولا حتى زوجتي فقط.

في حسابه على انستغرام يصور يومياً ماجد العنزي صوراً من المطبخ وآخر ابتكارته في الطبخ بينما زوجته حامل في شهرها الثامن وتؤدي الإختبارات النهائية، ويهديها تحياته بأن تقوم بالسلامة ويشاكس السعوديين بأنه سوف يغسل الصحون بعد أن طبخ فلا خادمة ولا اعتماد على احد في المنزل.

شخصيا كنت أرى شاباً سعودياً في غير مناسبة مع زوجته الطبيبة المبتعثة والتي اختيرت من ضمن الطلاب المتميزين، هذا الشاب كان يترك لزوجته المجال كي تتحدث وتعتلي المنصة بينما هو يحاول إلهاء طفلهم الذي لا يتوقف عن البكاء يأخذه في الزوايا الخلفية دون ملل أو جزع.

في أمريكا ما يزيدي على ٢٣٣ نادياً طلابيا ٢٠ في المائة منها ترأسها طالبات سعوديات ونوابهم طلاب سعوديين، لم يستطع ان يصرخ احدهم "أفاااا ترأسني حرمه." هنا في أمريكا يتحاور الطالبات والطلاب السعوديين في قضايا جادة واجتماعية بدون أقنعة او ستار، الثقة والوعي هما الغالبان على المشهد، هذه الثقافة هي نتاج إعادة التربية التي يخضع لها الطلاب المبتعثون في الدول المتحضرة مثل "ماما أمريكا" التي نزعت فتيل الخوف أو حتى الفشل في مخاطبة المرأة والتعاطي معها.

المبتعثة التي تقود سيارتها لاستقبال اسرة سعودية جديدة للتو وصلت من السعودية ضمن برنامج استقبال المبتعثين الجدد من الأندية السعودية، والأم التي دافعت عن رسالة الدكتوراه في مشهد مهيب كشفوا لنا أن مجتمعنا قابل للتغيير للأفضل من ناحية، وقتل تابوه ان وجود الرجل مع المرأة في ميادين الحياة في السعودية ممكن دون "شكك" أو احكام مسبقة. شكراً ماما أمريكا.



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تغريدة: نخاف من التغيير حتى نلمسه فنستطيبه ونخاف أن نكشف، ونبقيه خوفاً من أعداء التغيير لنحبه سراً ونبغضه علانية أما الاصحاء يعلنون وعيهم دون وهم الخوف وكلام الناس



كاتب وصحافي سعودي مقيم في الولات المتحدة

