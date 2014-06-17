مسن حاول السباحة فنقل إلى المستشفى

حاول مسن السباحة في شاطئ نصف القمر بالشرقية، فانتهى به الأمر إلى المستشفى. بدأت التفاصيل بحسب ما يرويها المتحدث الرسمي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية العميد خالد العرقوبي فإنه قدم إلى مركز الشاطئ بالخبر أشخاص سعوديون ومعهم سعودي بعمر 54 سنة حالته حرجة، أجهد بالسباحة وكاد يتعرض للغرق. تم عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى مستشفى الملك فهد الطبي بالظهران بإسعاف المركز وحالته الصحية مستقرة .

وفي السياق ذاته كشف العرقوبي تمكن دوريات البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بقطاع القطيف (مركز دارين) من إنقاذ شخص من الغرق، وذلك عندما شاهدت استغاثة داخل البحر، تبين أنه شاب بعمر 17 سنة سوداني الجنسية تم انتشاله وتقديم له الإسعافات الأولية ونقله لمستشفى عنك العام بإسعاف المركز، وبعد ذلك خرج من المستشفى وحالته الصحية جيدة.

ولفت إلى تمكن الدوريات البحرية التابعة لقطاع الخبر من إنقاذ ثلاثة أشخاص من الجنسية السعودية تعطل بهم قاربهم في وسط البحر، وتم تقديم المساعدة لهم وقطرهم إلى مركز النزول وهم بصحة جيدة.