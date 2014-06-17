مكافأة الـstc لأهل خميس مشيط.. مكالمات "مجانية"

أعلنت الاتصالات السعودية (STC) عن تعويضها لجميع المتضررين من حريق مقسم محافظة خميس مشيط الذي وقع في اليوم الثامن من الشهر الجاري.

وقالت الاتصالات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن عملاء خدمة مسبقة الدفاع (سواء) سيتم تعويضهم بمكالمات صوتية ورسائل نصية غير محدودة داخل الشبكة، ومكالمة دولية مجانية لمدة 50 دقيقة، وإنترنت بسعة 1 غيغا، لمدة عشرة أيام ابتداء من أول شهر رمضان.

وأضافت "عملاء خدمة باقات المفوتر (جوال)، سيتم تخفيض على المبلغ الإجمالي من الفاتورة القادمة لمن تصدر فاتورته بشكل شهري (لا تتضمن تكاليف التجوال الدولي)، وتخفيض 17% على المبلغ الإجمالي من الفاتورة القادمة لمن تصدر فاتورته كل شهرين ( لا تتضمن تكاليف التجوال الدولي).

وزادت "أما عملاء الهاتف فسيتم خصم شهر كامل لمن تمت إعادة الخدمة لهم، وللمتضررين من الانقطاع، ولم تتم إعادة الخدمة لهم، سيتم تزويدهم بخدمة بديلة".

بدوره اوضح النائب الاعلى لرئيس مجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري عن نية stc التصعيد للجهات الرسمية للحد من تجاوزات مقاولي الأعمال المدنية لقطعهم كيابل الشركة اثناء عمليات الحفر، موضحاً أن المقاولين يتسببون في 1099 قطع سنوياً بمعدل 3 قطوعات يومياً وهو معدل عالي جداً بالمقاييس العالمية، واصلاح القطوعات يكبد الشركة خسائر مالية كبيرة من دون أن تحصل على تعويضات من الشركة المتسببة بالضرر سوى دفع غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي، مطالباً في الوقت ذاته وجود قوانين حازمة تردع المقاولين وتحذرهم من الحفر في اماكن تواجد الكيابل رغم توفير الشركة جميع المعلومات عن مواقع الكيابل لكل المقاولين العاملين.

وأضاف البياري بأن الانقطاع الذي حدث في المنطقة الشرقية سببه انقطاع الكيبل الرئيسي والمسار الاحتياطي في اوقات مختلفة من صباح يوم الخميس الماضي من مقاولين مختلفين، وتم اصلاح وتلحيم الكيابل واستعادة الخدمة كاملة في تمام الساعة 2:35

وأكد بأن الجهات الامنية وبالتعاون مع stc ما زالوا يجرون تحقيقاً موسعاً لمعرفة ملابسات حادث حريق مقسم خميس مشيط والذي تسبب في انقطاع خدمات الهاتف والجوال وتلف عدد كبير من الاجهزة والانظمة موضحاً أن الشركة قامت بتفعيل خطة للطوارئ بتحويل بعض المسارات وإعادة ربط المحطات على مقاسم اخرى مما سمح بإستعاجة الخدمة جزئياً، وتم بناء مقسم متكامل بجميع التقنيات في مدة أقل من أسبوع.

